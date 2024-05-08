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Dünya Rusya açık açık uyardı: Sert yanıt vereceğiz!
Dünya

Rusya açık açık uyardı: Sert yanıt vereceğiz!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:07:00 -
Rusya açık açık uyardı: Sert yanıt vereceğiz!

İngiltere'nin Rus diplomatik temsilciliğiyle ilgili kararına ilişkin açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Tepkimiz sert ve ölçülü olacak." dedi.

Zaharova, İngiltere'nin, Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı etme ve Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldırma yönündeki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İngiltere'nin Rusya'yı, başkent Londra'daki depolarında yangın çıkmasıyla suçladığını, bu gerekçeyle de Rusya'ya karşı önlemler aldığını belirten Zaharova, bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Zaharova, "İngiliz yönetiminin bu eylemleri, İngiltere'nin Rusya'ya karşı önyargısı ve düşmanlığını doğruluyor. Londra'yı, dostça olmayan herhangi bir eyleme kaçınılmaz olarak orantılı bir yanıt verileceği konusunda defalarca uyardık. Tepkimiz sert ve ölçülü olacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının bugün yaptığı ortak açıklamada, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetleri gerekçe gösterilerek bu ülkenin savunma ataşesinin sınır dışı edileceği, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünün kaldırılacağı ve Rus diplomatik vizelerinin süresinin sınırlanacağı bildirilmişti.

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