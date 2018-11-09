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Rusya ABD'yi yeryüzünden silebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan "The National Interest" dergisi çarpıcı bir analiz yaptı. Dergiye göre, balistik füzeleri önleyecek füze savunma sistemi olmayan ABD’nin, Rusya'nın saldırısı karşısında zor duruma düşeceği bildirildi.

09 Kasım 2018 Cuma 15:01
Rusya ABD'yi yeryüzünden silebilir

ABD’nin popüler dergisi olan ve ABD’nin dış politika düşüncesi ile ilgili yazılar "The National Interest", balistik füzeleri önleyecek füze savunma sistemi olmayan ABD’yi yok etmek için Rusya’nın kara ve deniz bazlı 528 balistik füzesinin küçük bir kısmıyla ABD’yi yeryüzünden yok edebileceğini yazdı.

"Rusya'nın yaklaşık 528 kara ve deniz bazlı balistik füzesi var"

ABD'nin balistik füzelerden korunma imkanlarına sahip olmadığı belirten dergi, "Rusya'nın yaklaşık 528 kara ve deniz bazlı balistik füzesi var. Bu füzelerin küçük bir kısmıyla Rusya, ABD'yi yeryüzünden yok edebilir” ifadeleri kullanıldı. Washington'un daha geçen yüzyılda balistik füzelerden korunma sistemi geliştirmeye çalıştığı füzelerin hazırlanmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistemini güçlendirmesi ile ilişkili olduğu da kaydedildi.

Hangi füzenin bu güce sahip olduğuna dikkat çeken dergi, “Rusya'nın yakın zamanda kullanıma gireceği insan sesinden 20 kat daha hızlı 'Avanqard' roketlerini gösterebiliriz" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın "Avangard" , "Sarmat" ve "Hançer" adıyla 3 yeni füze sistemini başarıyla geliştirildiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:01
  1. Rusya
  2. ABD

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