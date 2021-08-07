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Dünya Rusya, ABD'nin uykularını kaçıracak Sarmat füzesi için tarih verdi
Dünya

Rusya, ABD'nin uykularını kaçıracak Sarmat füzesi için tarih verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 10 tanesi ABD'yi yok etme kapasitesi bulunan Sarmat füzelerinin 2022'de kullanıma sokulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 19:04:00 -
Rusya, ABD'nin uykularını kaçıracak Sarmat füzesi için tarih verdi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yeni kıtalararası balistik füze dünya uçuş denemelerinin 2021’de başlayarak 2022’de bitmesi gerekeceğini ve Stratejik Füze Güçleri’ne teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün ülkenin en büyük savunma sanayi fabrikasından biri olan Krasmaş’ı ziyaret ederek üretim birimlerini inceledi ve yönetimin raporunu dinledi.

2022'de hizmete girecek

Bakan, “Uçuş denemeleri bu yıl başlayacak, 2022’de tamamlanması gerekiyor. Yine 2022’de ilk alay Stratejik Füze Güçleri’nin hizmetine girmeli. Somut yerini söylemeyeceğim, buraya yakın” diye konuştu.

Bugün Şoygu başkanlığında toplantının düzenlendiği Krasmaş, başta Sineva kıtalararası balistik füze olmak üzere çeşitli füze ve uzay teçhizatı ile silah ve mühimmat üretiyor. Bu fabrikada Sarmat ağır kıtalararası balistik füzeler de üretilecek.

Kıtalarlarası en güçlü füze olacak

Batı'da 'Satan-2' (Şeytan-2) olarak adlandırılan Sarmat’ın, halihazırda dünyanın en güçlü kıtalararası balistik füzesi olan Voyevoda'nın (NATO adı 'Satan') yerini alması planlanıyor.

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