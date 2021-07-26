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Dünya Rusya ABD'den 4 ülkeden tamamen çekilmesini istedi
Dünya

Rusya ABD'den 4 ülkeden tamamen çekilmesini istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Irak, Libya, Afganistan ve Suriye’deki izlerini kaldırmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:59:00 -
Rusya ABD'den 4 ülkeden tamamen çekilmesini istedi

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten’in, Ortadoğu’da küçük izler bırakarak ‘vücudun’ Çin ve Rusya kaynaklı tehditler üzerine yoğunlaşması gerektiği sözlerini değerlendiren Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Belki vücudu tehditlere yoğunlaştırmadan önce Irak, Libya, Afganistan ve Suriye’deki küçük izleri kaldırasınız” ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten, ülkesinin Afganistan ve Irak’taki gelişmeler karşısında, “Ortadoğu’daki tehditleri göz ardı etmemesi, ama farklı şekilde çözerek küçük izler bırakması, vücudu da Çin ve Rusya kaynaklı tehditler üzerinde yoğunlaştırması gerektiğini” dile getirmişti.

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