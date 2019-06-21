Rusya'dan tehdit gibi açıklama: ABD savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kasıtlı olarak İran ve çevresinde gerilimi artırdığını, ABD'nin İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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