Japonya'dan Gaziantep kararı! Müjdeyi Fatma Şahin verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya'nın Türkiye'nin sınır illerine yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını belirterek, kararın bölgenin güvenli ve seyahat edilebilir olarak yeniden sınıflandırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir müjdemiz var! Geçmiş yıllarda Suriye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle, Gaziantep’in de içinde yer aldığı sınır şehirler, Japon vatandaşları için seyahat edilmemesi gereken bölgeler arasında yer alıyordu. Yapılan son değerlendirme ile Japonya, biz dahil tüm sınır illerimizi bu listeden çıkardı ve bölgemiz artık Japon vatandaşları için güvenli ve seyahat edilebilir olarak yeniden sınıflandırıldı. Bölgemizin, Uzak Doğu’dan gelecek turistler için büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyor, tüm Japon misafirlerimizi bölgemize ve şehrimize bekliyoruz!"

Kararın ardından Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'yi ziyaret ettiklerini aktaran Şahin, desteklerinden dolayı Japon yetkililere teşekkür etti.