Rusya 60 yıldır gizli olan bombayı açığa çıkardı!
Dünyanın gördüğü en büyük nükleer bomba gün yüzüne çıktı. Rusya 60 yıldır sakladığı nükleer bombanın görüntülerini gözdağı vermek amacıyla yayınladı. Çok şiddetli patlama ile Hiroşima’ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü olduğu söylenen Çar bombası Kremlin tarafından bir video ile yayınlandı.
50 megatonluk Çar bombasının görüntüleri Rusya’da Kremlin tarafından yayınlandı. Patlamanın şiddetine göre atom bombasından 3333 kat daha güçlü olduğu söylemi ile dünyaya göz dağı verdiler. 1961’de Arktik okyanusu yakınlarındaki Severny Adası’nda patlatılan, bu bomba 67 km genişliğinde radasyona neden oldu.
Adadan Norveç’e kadar radyasyon yayılması bombanın ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.
Rus ordusunun RDS-220 olarak isimlendirdiği Çar bombası şimdiye kadar yapılmış en büyük bomba olarak tarihe geçti.
Görüntüler nükleer departman ROS-ATOM tarafından Rusya’nın kuruluşunun 75. Yıl dönümüne özel olarak paylaşıldı.