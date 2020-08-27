Rusya 60 yıldır gizli olan bombayı açığa çıkardı!

50 megatonluk Çar bombasının görüntüleri Rusya’da Kremlin tarafından yayınlandı. Patlamanın şiddetine göre atom bombasından 3333 kat daha güçlü olduğu söylemi ile dünyaya göz dağı verdiler. 1961’de Arktik okyanusu yakınlarındaki Severny Adası’nda patlatılan, bu bomba 67 km genişliğinde radasyona neden oldu.

Adadan Norveç’e kadar radyasyon yayılması bombanın ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Rus ordusunun RDS-220 olarak isimlendirdiği Çar bombası şimdiye kadar yapılmış en büyük bomba olarak tarihe geçti.

Görüntüler nükleer departman ROS-ATOM tarafından Rusya’nın kuruluşunun 75. Yıl dönümüne özel olarak paylaşıldı.