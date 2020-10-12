  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya, 2 Bulgaristanlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
Aktüel

Rusya, 2 Bulgaristanlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:29:27 -
Rusya, 2 Bulgaristanlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın, Rusya'nın ticari temsilciliğindeki iki çalışanı istenmeyen kişi ilan ettiği hatırlatıldı.

Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçiye, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğindeki iki çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi. Bu, Bulgaristan yönetiminin nedensiz kararına karşı atılan bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül'de ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Çekya 6 Haziran'da, Slovakya ise 10 Ağustos'ta ikişer Rus diplomatı "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti.

Norveç 18 Ağustos'ta, Avusturya da 24 Ağustos'ta birer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler
Gündem

TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'de, Süleyman Şah ile ilgili küstah sözler sarf edildi.

Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!
Dünya

Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, aday olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu yüzde 33'e yakın oranla tamamlaya..
Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu
Gündem

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin önünde eğildiğini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eski eş genel başkanı Selahattin ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay