Rusya 10 bin askerle harekete geçti! Tarihte en son Hitlere karşı kullanılmıştı

Ukrayna ile sınır krizi yaşayan Rusya, tartışmalı bir başka bölge olan Kırım'da yaklaşık 10 bin askerin katıldığı tatbikata başladı. Tatbikatı denetlemek için Savunma Bakanı Sergei Shoigu da bölgeye gitti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. ABD ve NATO'dan gelen 'tansiyonu düşür' taleplerine kulağını yıkayan Rusya'dan yeni bir adım geldi.

Rusya Ukrayna ile itilaf yaşadığı bir başka bölge olan Kırım'da 10 bin asker ve 40 savaş gemisinin katıldığı bir askeri tatbikat başlattı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Tatbikatı denetlemek için Savunma Bakanı Sergei Shoigu da tatbikatı yerinde denetlemek için bölgeye gitti.

Rus devlet televizyonu Zvezda tatbikattan görüntüleri kamuoyuna duyurdu. Görüntülerde Rusya'nın düşman uydularını yanlış yönlendirmek için helyum dolu sahte savaş araçlarını kullandığı da görüldü.

Helyum gazı ile şişirilen sahte tank, uçak ve roket rampaları olası bir savaş durumunda hava keşfi veya uydu taraması yaptığı durumlarda düşmanı yanıltmak için kullanılıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı

Bu taktik, İngiltere'nin güneydoğusundaki tanklarla dolu hayali bir üs kuran dönemin Başbakanı Winston Churchill tarafından Nazileri kandırarak ikinci bir istila planladıklarını düşünmek için kullanılmıştı.

Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine 'savaşa hazır ol' emri veren Rusya'nın dün sınıra yakın bir bölgeye savaş uçakları konuşlandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Uydu görüntüleri sayesinde Ukrayna sınırına bir hayli yakın olan Morozovsk Hava Üssü'ne 15 adet süpersonik bombardıman uçağı konuşlandırıldığı belirlenmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde söz konusu uçakların lazer güdümlü füzelere ve dakikada 1800 atış kabiliyetine sahip 30 mm topa sahip olduğu bilgisi yer almıştı.