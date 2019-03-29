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Rüşvetin ispatı! CHP'li adayın danışmanı video gönderdi

CHP’li Battal İlgezdi’nin, Ataşehir’de yerel basını nasıl susturup rakipleri hakkında nasıl olumsuz haber yaptırdığı ortaya çıktı. İlgezdi’nin sabıkalı basın danışmanı Ufuk Bulut, gazetecilere gönderdiği videoda, elindeki paraları göstererek açık açık rüşvet teklif etti.

29 Mart 2019 Cuma 06:33
Rüşvetin ispatı! CHP'li adayın danışmanı video gönderdi

Yolsuzluk nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan, buna rağmen CHP tarafından tekrar Ataşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Battal İlgezdi, bu kez de basın danışmanı Ufuk Bulut’un rüşvet skandalı ile gündeme geldi. Daha önceden belediyenin kurban yeri satışında yaptığı dolandırıcılık nedeniyle cezaevine giren ve denetimli serbestlik kapsamında serbest kalan Ufuk Bulut, Ataşehir’deki yerel basın mensuplarının WhatsApp grubuna skandal bir video gönderdi.

Açık açık rüşvet

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Videoda, elindeki bir tomar parayı gösteren Bulut, “Sevgili arkadaşlar nakit ihtiyacını giderebileceğiniz yepyeni bir adres, Ufuk Bulut. Buyrun” diyerek açıkça rüşvet teklif etti. Kendisi gibi belediyede görevli A takımı da sabıkalı olan İlgezdi’nin Ataşehir’deki yerel basını nasıl susturduğu ve karşısındaki adaylar hakkında nasıl olumsuz haber yaptırdığı bu skandal video ile gözler önüne serildi.

Karşı çıkana tehdit

Bu arada Battal İlgezdi hakkındaki yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan yerel basın organları hedef alınmaya başlandı. Atasehir.Tv’nin imtiyaz sahibi Nejmeddin Yıldırım, oğlu ile tehdit edildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından ilçenin pek çok yerine Yıldırım’ın oğlunun fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde “Kayıp aranıyor” yazılı ilanlar asıldı.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 06:53
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