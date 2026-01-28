Rüşveti itiraf eden A. İhsan Aktaş, kendisine ‘kaçtı’ diyen Özgür Özel’e seslendi: Kaçmadım buradayım

Sebahattin Ayan İstanbul

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ davası dün başladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP’li 5’i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanık, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul Adliyesi 1. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonuna alındı.

AKTAŞ’TAN ÖZEL’E SALVOLAR

Diğer yandan, daha önce verdiği ifadelerde CHP Genel Merkezi’nde her genel başkan yardımcısının ayrı ayrı rüşvet talep ettiğini öne süren; partililere makam aracı tahsisinden ultra lüks hediyelere kadar çok sayıda rüşvet verdiğini itiraf eden Aziz İhsan Aktaş, duruşma öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Meclis grup toplantısında Aziz İhsan Aktaş’ın yurt dışına kaçtığını iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e meydan okuyarak rest çeken Aktaş, “Zaten olanları biliyorsunuz. Ben buraya özel poz vermeye gelmedim. Çok doğal bir şekilde duruyorum. Adalet mülkün temelidir. Bugün ilk gün söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım” ifadelerini kullandı.

CHP TAM KADRO İZLEDİ

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer’in de arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanığın da katıldığı duruşmada, CHP’li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı. Söz konusu duruşmayı izleyici olarak takip etmek üzere CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP PM üyesi Tolga Sağ, TBB Başkanvekili Vahap Şener, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da salona geldi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

CHP’LİLERİ SEMİRTMİŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş’ın, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere çok sayıda belediyenin ihalelerini organize ederek aldığı ve bu ihalelerden elde edilen gelirleri belediye yöneticileri ile bazı siyasilere rüşvet olarak dağıttığı iddia edildi.

Dosyada yer alan beyan ve tespitlere göre Aktaş’ın; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, başkan yardımcıları Alican Abacı ve Ozan İş’e kimi zaman elden nakit para, kimi zaman taşınır ve taşınmaz malların piyasa değerinin üzerinde satışı, kimi zaman ise araç alımı yoluyla maddi menfaat sağladığı öne sürüldü.

Bu kapsamda, Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beltaş AŞ’ye ait Ortaköy Mahallesi’ndeki bir taşınmazın, gerçek değerinin çok altında 26 Temmuz 2024’te Aziz İhsan Aktaş’a satıldığı belirtildi. Satış sürecini takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’e, satışın gerçekleştiği gün belediye binasında Alican Abacı’nın odasında 10 milyon lira teslim edildiği iddia edildi. Ayrıca Abacı’ya 2022 yılında Volvo XC60 model bir araç satın alındığı, aracın Abacı’nın eniştesi Fikret Demir adına tescil edildiği kaydedildi.

İddianamede, Rıza Akpolat ve Alican Abacı’nın yönlendirmesiyle CHP Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin lira para ve araç desteği sağlandığı, ardından Çaykara’nın başkanlığı dönemindeki ilk büyük ihale olan araç kiralama ihalesinin örgüt bağlantılı firmaya verildiği ileri sürüldü. Benzer şekilde CHP Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e de seçim sürecinde araç desteği sağlandığı iddia edildi.

Seyhan Belediyesi ile ilgili bölümde ise, suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler karşılığında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a, Tekin’in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verildiği öne sürüldü. Bulut’un milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi.

Ceyhan Belediyesi’ne ilişkin iddialarda, Belediye Başkanı Kadir Aydar’a, babası Mustafa Aydar aracılığıyla Yumurtalık ilçesindeki iki taşınmazın gerçek değerinin çok üzerinde, 20 milyon lira bedelle devredildiği, ayrıca Aydar’a Ankara’da 300 bin dolar, kuzeni Can Zafer Yaman’a ise İstanbul’da 6 milyon lira teslim edildiği kaydedilmişti.

Adıyaman Belediyesinde ise örgüt bağlantılı firmaların aldığı ihaleler kapsamında, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talep ve yönlendirmesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’a farklı tarihlerde para teslim edildiği,

Zeydan Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin tespitlerde, örgüt yöneticisi Baki Nugay’ın Karalar ile görüştüğü, Karalar’ın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger’e farklı tarihlerde para verildiği öne sürüldü.

Dosyada ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e, kullanımı için 34 CMN 251 plakalı bir aracın bedelsiz verildiği iddiasına yer verildi.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu’na ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturma dosyasında; ihale sisteminde belirlenen pay oranları üzerinden Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve Burak Korzay’a rüşvet verildiği, bu dosyanın ana soruşturma ile birleştirildiği aktarıldı. 2024 yerel seçimleri öncesinde ise, İmamoğlu’nun talimatıyla “seçim için destek” adı altında para toplandığı, bu kapsamda CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a 5 milyon lira rüşvet verildiği iddia edildi. Karabat hakkında da fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi.

Sanıkların kimlik tespitinin alınmasının ardından iddianame özetinin okunduğu duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına başlanmak üzere bugüne ertelendi.