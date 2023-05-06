Rüşvet skandalında yeni detay! Ses kaydı ortaya çıktı! Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası

İstanbul'da CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün, Kadıköy Kriton Curi Parkı'ndaki kafenin kiralanmasıyla ilgili işadamı Necati Yağcı'yı 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

Dolandırılan Yağcı tarafından alınan ses kaydı, soruşturma birimlerine sunuldu. Görüntü inceleme ve iyileştirme uzmanı olan bilirkişi, ses kayıtları üzerinde yaptığı incelemede, ses kaydının dökümünü gerçekleştirdi. Ses kayıtlarının ayrıntıları, rüşvet ve irtikap suçunun Kadıköy Belediyesi'nde nasıl "olağan bir prosedür" olarak uygulandığını da gözler önüne serdi. Ses kaydında, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın, CHP'nin Kadıköy'deki kasası olduğu iddia edildi.

BAŞKANI KİMSE TAKMIYOR

Ses kaydında Gündüz, Yağcı'ya "Demek ki Fahrettin Kayhan orada krallık yapmış. Bu Fahrettin'i parti, bütün Kadıköy'ün para kasası yapmış. 500 bin lira kendilerine almadan aşağıya ruhsat vermiyorlar" diyor. Gündüz, Kayhan'ın Kadıköy'de ünlü bir restonı kasa olarak kullandığını da dile getirirken, "O bunun kasasıydı. O bütün işleri, adamlar gelince akşam gider, restorandan tutanakları ve parayı alırdı. Dosyaları alırdı" şeklinde konuşuyor. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı belediyede kimsenin takmadığını da sözlerine ekleyen Gündüz, "Şerdil, sadece orada hukuksal şeylere bakıyor. En tecrübelisi Fahrettin. İşin olurunu olmazını iyi biliyor. Kılıflarını iyi biliyor" diyor.

GÜRSEL TEKİN ARAYA GİRDİ

Bir arkadaşı vasıtasıyla CHP'li İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ulaştığını ifadesinde söyleyen Yağcı, "Arkadaşım olayı yargıya yansıtmamam, partinin adının zedelenmemesi gerektiğini söyledi. Gürsel Tekin'in bu işle ilgileneceğini söyledi. Tekin, Kadıköy'ü arayıp bu işin halledilmesini istedikten sonra şüpheliler beni tanıyan başka birinin yanına gitmişler" dedi.