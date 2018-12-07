'Rüşvet' istedi suçüstü yakalandı
Niğde’de şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri vergi dairesinde çalışan ve rüşvet isteyen Memur M.Ç’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.07 Aralık 2018 Cuma 06:06
İl Emniyet ÿMüdürlüğü’ne gelen R.B., Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışan memur M.Ç.’nin yapılacak işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek, şikayette bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, çalışma başlatan polis, M.Ç.’yi bir kişiden 500 TL rüşvet aldığı sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan M.Ç., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
YORUM YAZ