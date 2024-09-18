Rüşvet aldı estetik yaptırdı borç aldım dedi

'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak' suçlarından haklarında 7 ile 19'ar yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

Yüzüne yaptırdığı estetik operasyonları için 100 bin lira nakit para harcadığı, reklam firmalarına ait kredi kartlarını kullanarak yeni çıkan cep telefonları aldığı, ev kirasını da reklam şirket sahiplerine ödettiği ileri sürülen Sızlı, suçlamaları reddetti. SEGBİS ile cezaevinden yaptığı savunmasında zaman zaman ağlayan Sızlı, tutuklu sanık ve aynı zamanda reklam ajansı sahibi Süleyman Aydoğan'ın aile dostu olduğunu belirterek, "Ben kiram için Süleyman Aydoğan'dan borç istedim.

Aracımın kaskosunun ödenmesi için yardımcı oldu. Annemin ve benim eski telefonlarını aldı, yenileri ile takas yaptı. Alınan fotoğraf makinesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir. Sanki bana alınmış gibi gösterildi. Ben aracımı satıp Süleyman Aydoğan'a olan borçlarımı ödedim. Telefonları da geri verdim.

25 bin lira deprem bağışı da sanki bana ödenmiş gibi yansıtılmıştır" dedi. Sızlı ve Aydoğan'ın tutukluluğunun devamına, sanıklar Semih Dizdar, Tahir Cem Oğulhan ve Mehmet İlker Tutuş'un tahliyelerine karar verildi.