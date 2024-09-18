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Gündem Rüşvet aldı estetik yaptırdı borç aldım dedi
Gündem

Rüşvet aldı estetik yaptırdı borç aldım dedi

Yeniakit Publisher
2024-09-18 07:22:00 -
Rüşvet aldı estetik yaptırdı borç aldım dedi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları, rüşvet alıp verdikleri iddia edilen aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı'nın da bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık yargılanmaya başladı.

'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak' suçlarından haklarında 7 ile 19'ar yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

Yüzüne yaptırdığı estetik operasyonları için 100 bin lira nakit para harcadığı, reklam firmalarına ait kredi kartlarını kullanarak yeni çıkan cep telefonları aldığı, ev kirasını da reklam şirket sahiplerine ödettiği ileri sürülen Sızlı, suçlamaları reddetti. SEGBİS ile cezaevinden yaptığı savunmasında zaman zaman ağlayan Sızlı, tutuklu sanık ve aynı zamanda reklam ajansı sahibi Süleyman Aydoğan'ın aile dostu olduğunu belirterek, "Ben kiram için Süleyman Aydoğan'dan borç istedim.

Aracımın kaskosunun ödenmesi için yardımcı oldu. Annemin ve benim eski telefonlarını aldı, yenileri ile takas yaptı. Alınan fotoğraf makinesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir. Sanki bana alınmış gibi gösterildi. Ben aracımı satıp Süleyman Aydoğan'a olan borçlarımı ödedim. Telefonları da geri verdim.

25 bin lira deprem bağışı da sanki bana ödenmiş gibi yansıtılmıştır" dedi. Sızlı ve Aydoğan'ın tutukluluğunun devamına, sanıklar Semih Dizdar, Tahir Cem Oğulhan ve Mehmet İlker Tutuş'un tahliyelerine karar verildi.

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Yorumlar

Osmanlı torunu

iste CHP BU ELLERİNE FIRSAT GECSE VATANI BILE PARA MENFAAT İÇİN SATARAK BIRDE INKAR EDERLER..ALLAH BUNLARIN ŞERRİNDEN BİZLERİ MUHAFAZA EYLESİN..BUNLARIN TEK SERMAYESİ???!!! ALLAH VE İSLAM DÜŞMANLARI ILE ORTAK OLMAKTIR..ELLERİNE FIRSAT GEÇSE HAZİNE SOYARLAR BİLHASSA DEVLET HAZINESI..RABBIMİZ BİZLERİ ONLARIN ŞERRİNDEN MUHAFAZA EYLESİN..

Uğur

Kadınlar ev dışındaki toplumsal hayata atıldıkça suç literatürümüz büyük genişleme ve trajikomedi yaşıyor.
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