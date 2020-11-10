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Dünya Russia Today'in yönetmeninden Nikol Paşinyan'a sert sözler
Dünya

Russia Today'in yönetmeninden Nikol Paşinyan'a sert sözler

Rusya devletinin İngilizce yayın yapan TV kanalı Russia Today'in yayın yönetmeni Margarita Simonyan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:13:00 -
Russia Today'in yönetmeninden Nikol Paşinyan'a sert sözler

Dağlık Karabağ'da boyun eğen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a beklemediği yerden darbe geldi.

Dağlık Karabağ'da savaşa son veren anlaşmanın imzalanmasının ardından farklı tepkiler gelirken, Rusya devletinin İngilizce yayın yapan TV kanalı Russia Today'in yayın yönetmeni Margarita Simonyan'ın yaptığı açıklama Rus medyasında haber oldu.

Telegram kanalında dün gece duygularını paylaşan Simonyan şöyle yazdı,

"Cehennemde yan canavar! Cehennemde yan canavar! Cehennemde yan canavar! Şu anda Erivan'da ve benim evimin mutfağımda neredeyse böyle bir ruh hali hüküm sürüyor."

Yönetmen ve TV yapımcısı Tigran Keosayan ile evli olan Margarita Simonyan, daha önce de Paşinyan'ı eleştiren yorumlar yapmıştı.

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Yorumlar

Millet

Hadi arkadaşlar bu kadının duasına hep beraber Amin diyelim. Amin
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