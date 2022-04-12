Rusların kısa bir süre kaldığı kentteki büyük yıkım görüntülendi!
Rus güçlerinin sadece birkaç gün içinde kaldığı Ukrayna’nın Gostomel kentinde büyük bir yıkıma neden olduğu ortaya çıktı. Rus işgalinden kurtarılan kentte, yıkılmış binalar, tahrip edilmiş Rus tankları ve yağmacılar tarafından soyulan konutların görüntüleri kaydedildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kiev yakınlarında bulunan Gostomel kentinden çekildi ancak geriye büyük bir enkaz bıraktı. Savaşın bıraktığı hasar gözler önüne serildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, derin izler bırakıyor.
Binlerce can kaybının yanı sıra, şimdiye kadar Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde büyük yıkım söz konusu...
O bölgelerinden biri de başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kenti…
Büyük yıkım görüntülendi
Gostomel’de Rus askeri çekildi ancak geride enkaz bıraktı.
Ağır bombardımana maruz kalan kentte çok sayıda yerleşim yerinin büyük hasar aldığı gözlendi.