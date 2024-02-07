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Ekonomi Rusların en popüler rotası! Kaçkarlar'da kış sporu turzmini zenginleştirmek için 4 rota oluşturuldu
Ekonomi

Rusların en popüler rotası! Kaçkarlar'da kış sporu turzmini zenginleştirmek için 4 rota oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2024-02-07 23:06:00 - 2024-02-07 23:54:10
Rusların en popüler rotası! Kaçkarlar'da kış sporu turzmini zenginleştirmek için 4 rota oluşturuldu

Ruslar Türkiye'ye gelen yabancı turist listesinde ilk sırada yer alıyor. Spor turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçelerden İkizdere'nin Ovit Dağı ve Cimil Yaylası, Güneysu'nun Handüzü Yaylası ile şubat ayında da özellikle Ruslar tarafından tercihe diliyor!

Avrupa'nın heliski sporuyla tanınan bölgelerinden biri olan Kaçkar Dağları, yeni rotalar ve olanaklarla sporcuların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Galer Düzü ve Handüzü Yaylası gibi önemli noktalara, snow-track (paletli kar aracı) eklendi, böylece sporcular için daha erişilebilir ve heyecan dolu rotalar oluşturuldu.

Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen yeni sosyal tesisler ve konaklama alanları, hem sporculara hem de doğa tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmak için hizmete girdi.

Bu çalışmaların başlıca amacı, bölgeyi kış sporları yapan profesyoneller için cazip hale getirerek turizmi canlandırmak ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları'nı daha geniş kitlelere tanıtmak."Denizi görerek kaydığınız çok nadir yerlerden biri"

Vali İhsan Selim Baydaş, Türkiye'de karın en uzun süre kaldığı yerlerden birinin Kaçkar Dağları olduğunu söyledi.
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Rize'de dağların altyapısını planlayarak kış sporları özelinde kullanılmasını planladıklarını belirten Baydaş,

Muhteşem yerlerimiz, marka değerlerimiz var. Ovit, Cimil, Handüzü, Ayder ve üzerindeki yaylaların tamamı, Galer Düzü onlardan bir tanesi. Özellikle Galer Düzü, kayaklı koşunun tescilli olduğu, sporcu yetiştirilen bir yer. Altyapıları geliştirmeye çalışıyoruz.

dedi.

Baydaş, kış sporlarında en önemli ihtiyacın snow-track olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Snow-track alımını gerçekleştirdik. Yakın zamanda kurulumu gerçekleştirilecek. Bunlar adım adım gerçekleşecek. Turizm sezonunu, sıkışmış olduğu bahar yaz döneminden 12 aya yaymanın yolunu bulacağız. Faaliyetleri zamanla gerçekleştirdiğimizde hem turizm sezonumuzu 12 aya çıkarmış olacağız hem kış turizmiyle ilgili ciddi ivme yakalamış olacağız hem de spor turizmiyle, ağırlıklı kış turizm sporları olmak üzere yeni bir ivme yakalamış olacağız.

Herkesi Rize'nin doğa güzelliğini görmeye davet eden Baydaş,

Rize her mevsim, yaz kış görülmesi gereken cennet bir mekan. Bu dağlarda heyecan sporlarının çok ciddi taliplisi, meraklısı var. Belki de dünyada en güzel mekan, doğal ortam, el değmemiş kar, muhteşem, çok güzel bir görsel şölen... Denizi görerek kaydığınız çok nadir yerlerden biri. Bunun da gelişmesi ve yerel unsurların biraz daha bu işe dahil olması gerekiyor.

diye konuştu.

Baydaş, herkesin bu işi sahiplenmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

Kış kültürüne alışmamız gerekiyor. Yollarımız, tesislerimiz, ekipmanlarımızla alışmamız gerekiyor. Türkiye'de ve dünyada çok kısa mesafede aynı anda kano ve rafting yapıp, çıkıp yukarıda kayak yapabileceğiniz çok nadir yerler var. Turizme dayalı sporun her çeşidinin çok kısa, 40 dakikalık mesafede gerçekleşebileceği bir yer. Heliski bunlardan bir tanesi, kar motorları ile gezi, snowboard bunlardan bazıları. Biz buna kayaklı koşu, dağ kayağı, Alp disiplinini ekleme gayretindeyiz.

"Nitelikli turizmin oluşması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz"

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise kentte her dönem adeta dört mevsimin yaşanabildiğini vurgulayarak,

Deniz ile dağ arasında, bir tarafta yüzerken bir tarafta kayak yapabileceğimiz aylar yakalıyorsunuz. Özellikle mayıs, haziranda bu coğrafya, çok nadide bir coğrafya. Yağmur, dağların olması, küçük bir coğrafyada dağlar ile deniz arasına sıkışmış olmak, bakış açınıza göre bir dezavantajdan avantaja dönüşebiliyor.

ifadelerini kullandı.

Rize'de çok ciddi etkinlikler yapıldığını dile getiren Metin, şunları kaydetti:

Yeni dönemde kış turizmiyle ilgili daha güzel turizm potansiyeli yaşatacağız vatandaşlarımıza. Turizmi geliştirirken, tabiata saygılı geliştirmemiz lazım. Çünkü insanlarımız bizim açtığımız oteller, tesisler için buraya gelmiyor. Bu tabiatı gezmişken otellerimizde kalıyor. Her dem tabiatın organik yapısını, doğallığını bozmadan, tabiata saygılı bir şekilde turizmi geliştirmemiz lazım. Bu yolda ilerlemesi ve kitle turizminden ziyade Rize'de nitelikli turizmin, katma değeri yüksek bir turizmin oluşması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz.

Bölge sporcuları gelişmelerden memnun

Dağcı Adnan Er, Türkiye'de rakımın en hızlı yükseldiği Rize'de dağların denize çok yakın, kar kalitesinin de yüksek olduğunu söyledi.

Kayak yaparken 180 derece manzarada deniz ve dağların izlenebileceği inanılmaz anlar yaşandığını ifade eden Er,

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR) Şubat ayında Rus turistlerin en çok tur satın aldığı ülkeleri duyurdu. Türkiye yedinci sırada yer aldı. Kış sporları için inanılmaz bir alan. Handüzü Yaylası, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından sertifikalandırıldı. Güzel planlanırsa kış sporları için çok önemli bir merkez olacaktır.

dedi.

Handüzü Yaylası'nda snow-board yapan Babür Vatansever de Rize'deki birçok dağı gezerek keşfettiklerini anlatarak,

Özellikle tesislerin olmadığı yerlerde, bazı araçlarla yükseklere çıkıp hiç el değmemiş yerlerde kayak yapıyoruz. Helikopter kullanılarak Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yapılıyor. Handüzü yeni yeni duyuluyor. Snowboard tutkunları için toz karın tadını çıkarmak ihtiyaç haline geldi. Bölgeye gelen kayakçılar, üst düzey kayakçı. Tek beklentileri kaliteli kar ve bunu burada bulabiliyorlar.

diye konuştu.

Uluslararası dağ kayağı organizatörü Orhan Karal ise Rize'nin kendileri için çok büyük fırsatlar sunan dağlara sahip olduğunu dile getirdi.

 

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