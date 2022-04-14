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Dünya Rusların dev savaş gemisi batırıldı! Teyit ettiler
Dünya

Rusların dev savaş gemisi batırıldı! Teyit ettiler

Ukrayna Rus savaş gemisi Moskova'yı vurduğunu duyururken, Rusya da bu haberi doğruladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 23:45:00 - 2022-04-15 00:08:57
Rusların dev savaş gemisi batırıldı! Teyit ettiler

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Moskova' kruvazörünün battığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı" denildi.

Ukrayna vurduklarını açıklamıştı

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerince fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisine isabet ettiğini belirterek, bunun sonucunda gemide yangın başladığını kaydetti.

Rusya'ya ağır darbe! Ukrayna Moskva'yı vurdu
Rusya'ya ağır darbe! Ukrayna Moskva'yı vurdu

Dünya

Rusya'ya ağır darbe! Ukrayna Moskva'yı vurdu

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Yorumlar

alper

iyi olmuş darısı diğer gemilere olsun şerefsiz Rusya
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