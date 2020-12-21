Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...

Foreign Affairs internet sitesinde yer alan bir makalede, dünyanın SİHA savaşları dönemine girdiği belirtilerek, "Libya, Dağlık Karabağ, Suriye ve Ukrayna'da olanlar silahlı insansız hava araçlarının baskın, belki de belirleyici bir rol oynadığını gösterdi. Azerbaycan savaş esnasında 1940 üretimi An-2 hafif uçakları (tuzak gibi) havaya kaldırarak Ermeni güçlerinin hava savunma sistemlerinin yerini tespit etti. Sonra İHA'lar o sistemleri imha etti" denildi.

Kaynak: Yeni şafak