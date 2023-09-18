Ruslardan şaşırtan çıkış: Türkiye'de iş zorlaştı

Rus medyası, Türkiye’de Rusya vatandaşlarının oturum izinlerini uzatırken yeniden sorun yaşamaya başladıklarını yazdı.



Business FM’in haberinde, Türkiye’de yaşayan bazı Rusya vatandaşlarının, gerekli tüm evrakları sunmalarına rağmen oturum izni uzatma taleplerinin reddedildiğine dikkat çekildi.



Ukrayna operasyonunun başladığı Şubat 2022’den önce Türkiye’de bulunan Rusya vatandaşlarına karşı daha esnek davranıldığı, bu tarihten sonra gidenlerin ise oturum izinlerini uzatma konusunda sorun yaşadıkları belirtildi.



Gelir seviyesini belgeleyen ve kira sözleşmesini sunanlar daha önce 1 yıllık oturum izni alırken, geçen sene ilkbahar döneminde bu süre Rusya vatandaşları için 6 aya indirilmişti.



Başvuruda bulunan çoğu Rusya vatandaşına ise ret cevabı verilmeye başlanmış, ancak daha sonra durum normale dönmüştü.