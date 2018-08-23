Ruslardan çarpıcı S-400 ve F-35 açıklaması: ABD Patriot karşılığında Türkiye'nin yarısını istedi

Sputnik'e konuşan Rus askeri uzmanlar, Batı medyasının Ankara'nın aynı anda hem ABD yapımı F-35 uçaklarını, hem de Rus menşeili S-400 hava savunma sistemlerini satın alma çabalarının 'Amerikan avcı uçağıyla ilgili gizli bilgilerin Rusya'nın eline geçebileceğine dair endişelere yol açtığı' şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söylediler.



‘TEKNOLOJİK BİLGİLERİN SIZDIRILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ'

'Natsionalnaya Oborona' (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Sputnik'e verdiği demeçte konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu açıklama kesinlikle mesnetsiz, bunun da ötesinde teknik açıdan cahilce. Şöyle ki S-400 füze savunma sistemleri, bir yerlerden bilgi sızdıran bir elektronik keşif sistemi değil, bir hava savunma silahıdır. S-400'lerle F-35'lerin etkileşim görevi çok basit, uçağı tespit etmek, tanımlamak ve gereklilik halinde onu imha etme olanağı sağlamak. S-400'lerin Türk askeri birimler tarafından kullanılacağı dikkate alındığında elbette ki kendi uçaklarını vurmayacakları da açıkça ortada. Bu nedenle bunun herhangi bir tehdit olduğunu söylemenin hiçbir dayanağı yok. Bunun da ötesinde, S-400'lerin ve F-35'lerin elektronik sistemlerinin birlikte çalışması prensipte mümkün değil. Bu nedenle teknolojik verilerin sızdırılması söz konusu olamaz."



'TÜRK ASKERİ BİRİMLER, S-400'LERİN TÜM ÜSTÜNLÜKLERİNİ KULLANABİLECEK'

Rus uzman, "Bir kez daha vurguluyorum, Türkiye S-400'lerin savaş modlarında kullanılması için gerekli tüm yetkiler paketine sahip olacak. Her şey tamamen Türk askerlerin elinde olacak. Bu durumda biz, kendi askeri güvenliğini sağlaması konusunda Türkiye'ye yüzde 100 bağımsızlık teminatı veriyoruz. Ayrıca Türk askeri birimlerinin Rusya'da eğitim göreceklerini de belirtmek gerekir. S-400'lerle savaş ortamında çalışma eğitimi alıp, Rusya'nın güney test sahalarından birinde yapılacak gerçek atış ta dahil olmak üzere gerekli kalifiyeye sahip olacak. Türk askeri birimlerine çok etkili bir eğitim vereceğiz, sistemin tüm üstünlüklerini kullanabilecekler" diye konuştu.



‘ERDOĞAN, TÜRKİYE HAVA SAHASININ KONTROLÜ İLE İLGİLİ EK İMKÂNLAR ELDE EDECEK'

Korotçenko, "Türkiye S-400'leri teslim aldıktan sonra tamamen farklı bir jeopolitik ve askeri statüye, dünyanın önde gelen askeri güçlerinden biri statüsüne sahip olacağını ayrıca söylemek gerekir. Zira çok sınırlı sayıda ülke, hava sahasının güvenliği ve savunması alanında bağımsızlık sağlayabilir. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hava sahasında olup bitenlerin tam kontrolüyle ilgili ek imkânlar elde edecek" ifadelerini kullandı.

‘SİLAH SİSTEMİNE ENTEGRE OLMA ŞARTLARI KONTRATTA YER ALIYOR'

Rusya Hava Kuvvetleri Özel Komutanlığı Uçaksavar Füze Birlikleri Eski Başkanı Sergey Hatılev ise, Sputnik'e verdiği röportajda şu değerlendirmelerde bulundu:



"ABD'nin sağladığı F-35'lerin ve Rusya tarafından tedarik edilecek S-400'lerin, alıcı ülkede bulunan mevcut silah sistemleriyle, örneğin hava savunma sistemi ya da hava sahasını koruma sistemiyle ne şekilde entegre edileceği konusunu alıcı her zaman net olarak bilir, bu şartlar mutlaka kontratta da yer alıyor. Satılan sistemler oradaki kumanda sistemine nasıl entegre edilecek gibi meseleler, güvenlik organizasyon düzenine ilişkin önlemler, teknik ve taktik güvenlik önlemleri zaten kontrat imzalanırken öngörülüyor".

'F-35 VE S-400 SİSTEMLERİ HİÇ BİR ARAYA GELMEDEN KULLANILABİLİR'

Türkiye'nin teorik olarak hem S-400'lere, hem de F-35'lere sahip olduğu düşünüldüğünde Ankara'nın söz konusu sistemlerin birbirileriyle ne şekilde etkileşim halinde olacakları konusunda ABD ile önceden anlaşabileceğini söyleyen Hatılev, ABD'nin F-35 konusunda karşı olduğu hususların da müzakere sürecinde en başta çözülebileceğini ve iki sistemin hiç bir araya getirilmeden de kullanabileceğini vurguladı.

‘TÜRKİYE PATRIOT İSTEDİ, ABD İSE KARŞILIĞINDA ÜLKENİN YARISINI TALEP ETTİ'

ABD'nin Türkiye'ye daha önce neden Patriot hava savunma sistemlerini tedarik etmediği konusuna da değinen Rus uzman, Türkiye'nin ihtiyacı doğrultusunda ABD'ye başvurduğunu, fakat Washington'un siyasi talepler de dâhil olmak üzere Türkiye'den birçok talepte bulunduğuna dikkat çekti.



Hatılev, "Türkiye ABD'ye Pariot sistemleri için başvurdu. ABD pazarlığa girdi, Akdeniz'e girmek, İncirlik Üssü'nü istedi. ‘Ülkenin yarısını bize verin' demeleri kimin hoşuna gider ki? Hiç kimsenin. Onlar farklı şekilde çalışmıyor. Onlara başvuran herkes daha sonra onlara borçlanıyor, siyasi, ekonomik, askeri tedbirlere maruz kalıyor. Rusya Türkiye'den hiçbir şey talep etmiyor, eşit şartlarda çalışıyoruz" diye konuştu.

'ABD BUGÜN BİRİLERİNE HERHANGİ BİR ŞEYİ DİKTE ETMEK DURUMUNDA DEĞİL'

Rus uzman, "ABD bugün birilerine herhangi bir şeyi dikte etmek durumunda değil. Türkiye gelişmiş ekonomisi olan gelişmiş bir ülke. Türk uzmanlar S-400'lerin, F-35'lerin ve komut sistemlerinin ne olduğunu pekâlâ biliyorlar. Bu nedenle kendileriyle bu üslupta konuşulamaz" ifadelerini kullandı.