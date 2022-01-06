Ruslardan bomba itiraf: O ülke İran füzeleriyle başa çıkamaz

Münübe Yılmaz

Rusya’nın askeri bilim adamı ve uzmanlarından Yuri Liamin, İran’a yönelik muhtemel bir İsrail saldırısının sonuçlarının ağır olacağını söyledi. Tel Aviv yönetiminin hava savunma sistemlerinin İran’ın gelişmiş füzeleriyle rekabet edebilecek durumda olmadığını ifade eden Liamin, İran'ın, geçtiğimiz günlerde düzenlediği “17. Büyük Peygamber” tatbikatında aynı anda 16 füze ateşlediğini hatırlatarak, “Onlar boş konuşmuyor” dedi. İran’ın füze ve İHA’larının ileri teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Yuri Liamin, “İsrail, İran füzelerinin bir kısmına karşı koyabilir, fakat tamamını imha edemez” diye konuştu.

ABD’li general, İran’ın füze gücünü itiraf etti

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie de ABD'nin Irak'taki Aynul Esed askeri üssüne İran’ın yaptığı son füzeli saldırıya işaret ederek, “İran, Batı Asya bölgesinde istediği her noktayı yoğun ve hassas bir şekilde vurabilir” itirafında bulundu. McKenzie, New Yorker dergisine verdiği röportajda “İran’ın füzeleri, nükleer programından daha acil ve ciddi bir tehdide dönüştü. Daha önce onların füzeleri bu kadar gelişmiş değildi” ifadelerini kullandı.