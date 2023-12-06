Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Kötü haber maalesef geldi

Antalya’ya gelen Rus ziyaretçi sayısının pandemi öncesi rekor yıl olarak kabul edilen 2019’yılına göre yüzde 38,7 düştüğü kaydedildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) verilerine göre bu yılın ilk on aylık döneminde Türkiye'yi tercih eden Rus turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 26 oranında arttı, ancak pandemi öncesinde 2019'da kaydedilen sayının yüzde 12,8 altında kaldı.

Rus TASS haber ajansının aktardığı habere göre, Türkiye ziyaretlerinde Rusları Almanlar ve İngilizlerin izlediği belirtildi.

Antalya'nın bu yıl da Rus turistlerin en gözde destinasyonu olduğu, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5'lik artışla 3 milyon 300 bin Rus turistin Antalya'ya gittiği ifade edildi. Ancak Antalya'ya ziyaretler de pandemi öncesi 2019 rakamlarının yüzde 38,7 altında kaldı.

ATOR'a göre Ekim ayında Türkiye'ye giden Rusların sayısı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 12,5 düşüşle 672 bin oldu. Ancak bu düşüşün, Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Rusların geçen yıl Türkiye'ye akın etmesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

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