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Ekonomi Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Fiyatlar artınca...
Ekonomi

Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Fiyatlar artınca...

Yeniakit Publisher
2023-06-10 09:37:00 - 2023-06-10 09:45:55
Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Fiyatlar artınca...

Türkiye'deki otel fiyatları nedeniyle şikayetler eden Ruslar yine de Antalya hattından vazgeçmiyor.

Rusya’da turistlere yardım amacıyla kurulan ve birçok tur operatörünü bünyesinde barındıran Turpomoshch Birliği Genel Müdürü Aleksandr Osaulenko, yaptırımlar sonrası Ruslar için özellikle Batı ülkelerindeki tatil imkanının sona erdiğini belirtirken, halihazırda en önemli üç turizm destinasyonunun Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır olduğunu vurguladı.

GazetemRu’nun aktardığına göre, Sputnik radyosuna konuşan Osaulenko, Türkiye, BAE ve Mısır’ın Rus turistleri her zaman en yüksek standartlara göre ağırlamaya hazır olan lider ülkeler olmaya devam ettiğine değinirken, ancak Tayland ve Vietnam’ın da aktif olarak pazar paylarını artırmaya başladığının altını çizdi.

Osaulenko, Rus ulusal hava yolu şirketi Aeroflot’un tarihinde ilk kez Tayland’a özel daha geniş uçuş programları açtığını hatırlatırken, aynı zamanda Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Abhazya, Gürcistan’ın da daha önce belirttiği ilk üç yabancı tatil destinasyonuna alternatif olduğunu, bununla birlikte komşu ülkelerin fiyat açısından oldukça cazip olduğunu sözlerine ekledi.

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