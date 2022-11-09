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Dünya Ruslar ve Almanlardan sonra şimdi onlar! Antalya'ya akın etmeye hazırlanıyorlar
Dünya

Ruslar ve Almanlardan sonra şimdi onlar! Antalya'ya akın etmeye hazırlanıyorlar

Rus ve Alman turistlerin akın ettiği Antalya'ya 2023 yılında İngiliz turistlerin akın etmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 12:31:00 -
Ruslar ve Almanlardan sonra şimdi onlar! Antalya'ya akın etmeye hazırlanıyorlar

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, World Travel Market Londra Fuarı’na ilişkin, “2023 yılında iyi bir turizm sezonu geçireceğiz, İngiliz turist sayısı artacak” dedi.

Dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan İngiltere’deki World Travel Market Londra Fuarı’na katılan Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, turizmci Can Kobal, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek ile Kemer standına gelen İngilizlere Kemer’i tanıttı. Başkan Topaloğlu, fuarın ilk iki gününde Kemer’i en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, fuar alanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Bakan Ersoy ile turizm sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında sohbet ettiklerine değinen Topaloğlu, “Bakanımızla turizm hakkında olumlu bir görüşme yaptık. Kendileri Kemer, Göynük, Çamyuva ve Beldibi arıtmalarının ihalesinin yapıldığını ve bu ay içinde biteceğini söyledi. Bu bizim için büyük bir müjdeydi. Ayrıca Çamyuva ve Beldibi’nde yapılan günübirlik alanlar için de teşekkür ettik" dedi.

Başkan Topaloğlu, fuarda görüşmeler yaptıklarına değinerek, “2023 yılında iyi bir turizm sezonu geçireceğiz, İngiliz turist sayısı artacak” diye konuştu.

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Yorumlar

hülya

ülkemiz gizli bir işgal altına girecek.bundan gurur mu duyuyorsunuz.kendi halkımız oturacak ev bulamıyor.
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