Ruslar ve Almanlar tamam sıra Araplarda

Buğra Kardan

Pandemi nedeniyle mart ayından itibaren duran turizmin her alanında, alınan tedbirler ve atılan adımlar sayesinde olumlu gelişmeler yaşanmaya başlandı. Rusya’nın Türkiye uçuşlarına start vermesinin, Almanya’nın Ege ve Akdeniz şehirlerine yönelik seyahat yasağını kaldırmasının akabinde Antalya, Muğla, Aydın ile İzmir’e turist akını başladı. Sıra ise Arap tatilcileri Karadeniz’e çekmeye geldi. Kültür turizmine de katkı sağlayacak turist trafiğinin daha da artması bekleniyor.

Corona virüsü (Covid-19) tehdidini bertaraf eden Türkiye, turizmde sıçrama yapıyor. Ülkede virüsün yayılımının büyük ölçüde durdurulması, otellerin doluluk oranlarının artmasına ve tur operatörlerine talep yağmasına imkân tanıyor.

Otelciler mutlu

Turizmin ivme kazanmasında yurt dışı uçuşların başlamasının payı büyük. Zira 1 Ağustos’ta Türkiye-Rusya seferlerinin başlatılması, tatil yörelerini canlandırıyor. Rus turistler, Antalya ve Muğla’nın yolunu tutuyor. Bu sayede Alanya, Belek, Kaş, Kemer, Kumluca ve Marmaris’te faaliyet gösteren otelciler gelirlerine gelir ekliyor. Türkiye’ye geçen sene Rusya’dan 7 milyon turist gelmişti. Covid-19 tehdidi gölgesinde geçen 2020’de bu rakamın yakalanması kolay görünmüyor.

Gerekli adımlar atılıyor

Avrupa ülkelerince konulan seyahat sınırlamalarının kaldırılması veya yumuşatılması da turizme güç katıyor. Nitekim Birleşik Krallık’ın Türkiye’den yolculuk edenler için uyguladığı 14 günlük karantina uygulamasına son vermesi pozitif yankı uyandırıyor. İngiliz tatilciler, soluğu Fethiye ve Dalaman’da alıyor. Doğal olarak konaklama ve yeme içme dahil pek çok sektör, pandemiden doğan kayıplarını süratle telafi ediyor. 2019’da Birleşik Krallık’tan 2.5 milyon turist çekilmişti. 2020’de bu sayının 1.5 milyonun altında kalmaması için gerekli her adım atılıyor.

Yüzleri gülüyor

Öte yandan Hollanda’nın Türkiye’yi ‘turuncu’ olarak işaretleyip karantina uygulaması yaptığı ülkeler listesinden çıkarması; Almanya’nın kıyı illerine seyahat kısıtını kaldırması turizm sektöründe coşkuyla karşılanıyor. Sektör temsilcileri, müjdelerin peş peşe geldiğine dikkat çekerek, “Amacımız 2019 gibi 2020’de de 5-5.5 milyon Almanı ülkemizde ağırlamak. Hedefimiz; ağustos, eylül ve ekim aylarını verimli geçirmek” diyorlar. Rus ve Alman turistin gelişinin yüzlerini güldürdüğünü dile getiren tur operatörleri ise “Sıra Araplarda. İnşallah Kuveytli, Katarlı, Ürdünlü aileleri yakında Anadolu ve Trakya’da konuk ederiz” ifadesini kullanıyorlar.

Tereddütler giderilmeli

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada yabancıların Türkiye’de güvenle tatil yapabileceklerini belirtti. Polatoğlu, “Covid-19’dan ötürü Araplarda ülkemize gelip gelmeme konusunda bir tereddüt var. Bu tereddütten ötürü yüzde 90 kayıpla karşı karşıyayız. Bu kayıp yüzde 80’e, yüzde 75’e indirilebilir. Ama daha ötesine geçilebilir mi, bilemiyoruz” şeklinde konuştu.