Ruslar üretti! Beklenmedik karar: Rusların yolcu uçağı projesi! Uzun menzilli yeni uçak, devreye alındı! Uçakları havalandı

Rus Birleşik Uçak Şirketi (UAC) duyurusunu yaptı: Dünyadaki olaylara ilişkin yaptığı hamleler ile dikkatleri üzerine çeken Rusya'dan yeni uçak hamlesi geldi. Rus Birleşik Uçak Şirketi (UAC)’nin ürettiği Rus geniş gövdeli uzun menzilli uçağı Il-96-400M’nin prototipi ilk uçuşu yaptı.

Test sırasında uçağın stabilitesi ve kontrol edilebilirliği, sistemlerin çalışabilirliği, elektrik santrali ve iniş için telsiz ekipmanı kontrol edildi.

Uçuşta, önemli bir bölümü Rostec tarafından üretilen Rus sistem ve ekipmanlarının istikrarlı çalışması doğrulandı.

Il-96-400M, 2 bin metreye varan irtifalarda, 390 km/saat hıza kadar gerçekleştirildi. İlk uçuş toplam 26 dakika sürdü.

Gövdesi uzatıldı

Ilyushin Il-96-300’ün modernize edilmiş bir versiyonu olan uçak 9,35 metre uzatılmış bir gövdeye, daha güçlü PS-90A1 motorlara ve 370 yolcuya kadar ağırlama kapasitesine sahip.

Uçak, hava kargo taşımacılığının yanı sıra ülkenin çeşitli bölgelerine ulaşım imkânı da sağlayacak. Özellikle iki sınıflı yolcu konfigürasyonunda maksimum uçuş menzili 8 bin 100 km olacak.

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tolgaozbek'e göre: Il-96 ailesi uçakların yeni modernize edilmiş versiyonu, geniş gövdeli yolcu uçağı segmentindeki UAC sivil uçak serisini tamamlayacak ve MC-21-310, SJ-100 ve TU-214 ile birlikte pazara sunulmasına olanak sağlayacak.

Il-96-400M tipi uçak, UAC’nin kurumsal stilinde bir dış görünümle boyandı.

Ruslar, Ukrayna Savaşı ile birlikte özellikle batı ülkelerinin uyguladığı ambargo ile yolcu uçağı temininde zorluk çekiyor.