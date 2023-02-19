Ruslar, Ukrayna ordusuna bağlı İHA alayının pozisyonunu vurduk diyerek duyurdular! Böyle yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rus birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi verdi.

Rusya: Hmelnitski yakınlarında Ukrayna ordusuna bağlı 383. İHA alayının pozisyonunu vurduk

Farklı bölgelerde 600'e yakın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, "Hmelnitski kentinin yakınlarında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 383. insansız hava araçları alayının pozisyonu ve Hmelnitski bölgesindeki Greçani tren istasyonunun yakınlarında mühimmat deposu yüksek hassasiyetli silahla denizden vuruldu." dedi.

Rus hava savunma sistemlerince Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 385 uçak, 210 helikopter, 3 bin 178 insansız hava aracı, 405 hava savunma füze sistemi, 7 bin 935 tank ve zırhlı araç, 1029 çok namlulu roketatar, 4 bin 144 obüs ve havan topu, 8 bin 458 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

UKRAYNA, NÜKLEER GÜVENLİK KONUSUNDA KIŞKIRTICI EYLEMLER PLANLIYOR

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna yönetiminin Rusya'yı "nükleer güvenlik konusunda suçlamak için kışkırtıcı eylemler" planladığı belirtildi. Bunun için bir Avrupa ülkesinden gümrük işlemleri yapılmadan Ukrayna'ya radyoaktif maddenin birkaç konteyner ile ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, bu maddelerin bir bölgede kirlenmenin olduğunun gösterilmesi için kullanılacağı ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumundan Rusya'yı suçlamak için radyoaktif maddeli provokasyon hazırlığında bulunduğunu öne sürdüğü gelen bilgiler arasında.