Ruslar Türkiye'yi seçti! Yüzde 70'i...

Rus turistler, yaz tatili rezervasyonlarını şimdiden yapmaya başladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı (ATOR) Maya Lomidze, tur satışlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Rezervasyonların büyük çoğunluğu Türkiye'ye yapıldı

Lomidze, 2022 yazı için tüm tur rezervasyonlarının yüzde 70'inden fazlasının Türkiye'ye gerçekleştirildiğini söyledi.

Lomidze, "Türkiye, erken rezervasyon kampanyasının bir parçası olarak en popüler yabancı destinasyon oldu. 2022 yazı için tüm satışların yüzde 70'inden fazlası bu ülkeye yapıldı." dedi.

2021'de en çok turist Rusya'dan geldi

TASS'ın haberine göre, gelecek yaz için tur operatörleri ile erken rezervasyonlar, geçen yıl 1 Ekim'de başladı.

Öte yandan 2021 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke, 4 milyon 694 bin 422 kişi ile Rusya oldu.

Rusya'yı 3 milyon 85 bin 215 ile Almanya ve 2 milyon 60 bin 8 ile Ukrayna takip etti. Ukrayna'nın ardından ise Bulgaristan ve İran geliyor.