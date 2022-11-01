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Ekonomi Ruslar Türkiye'den vazgeçti! Putin'in istediği oluyor
Ekonomi

Ruslar Türkiye'den vazgeçti! Putin'in istediği oluyor

Ukrayna ile yaşadığı gerilimin ardından birçok vatandaşı yurtdışına giden Rusya'da yapılan son anket çarpıcı bazı gerçekleri ortaya koydu. Ruslar Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde yaşamaktan vazgeçti ve kendi ülkelerinde yaşamak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 09:11:00 -
Ruslar Türkiye'den vazgeçti! Putin'in istediği oluyor

İnsan kaynakları servisi SuperJob, başka bir ülkede yaşama hayali kuran Rusların oranının son 6 ayda 6 puan gerilediğini açıkladı. Servisin anketine katılan ekonomik açıdan aktif vatandaşların yüzde 51'i, başka bir ülkeye taşınma imkanları olsa bile hayatlarına Rusya'da devam etmek istediklerini beyan ediyor.

Buna karşın katılımcıların yüzde 3'erlik bölümü hayatlarına İspanya, İtalya ve ABD'de devam etmek istediklerini belirtiyor. Avustralya, Kanada, Türkiye ve İsviçre'de yaşamak istediklerini bildirenlerin oranı da yüzde 2'şer.

SuperJob analistleri, Rusya'da kalmak isteyenler arasında kadınların ağırlıkta olduğuna dikkat çekti. Oran kadınlar arasında yüzde 54, erkekler arasında yüzde 48.

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Yorumlar

ramses

PUTİN bunu niye istesin hangi lider dostuna bunu yaparki?fiyatları aşırı uçuranlar ülkemize bunu yapıyor;mısıır zaten ekmeğe muhtaç ,önlem alınamdı rezervasyon çalmalarına ;yunan rusyaya çaktıkça turist gidiyorsa biz bişi yapamayız!
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