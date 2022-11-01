Ruslar Türkiye'den vazgeçti! Putin'in istediği oluyor

İnsan kaynakları servisi SuperJob, başka bir ülkede yaşama hayali kuran Rusların oranının son 6 ayda 6 puan gerilediğini açıkladı. Servisin anketine katılan ekonomik açıdan aktif vatandaşların yüzde 51'i, başka bir ülkeye taşınma imkanları olsa bile hayatlarına Rusya'da devam etmek istediklerini beyan ediyor.



Buna karşın katılımcıların yüzde 3'erlik bölümü hayatlarına İspanya, İtalya ve ABD'de devam etmek istediklerini belirtiyor. Avustralya, Kanada, Türkiye ve İsviçre'de yaşamak istediklerini bildirenlerin oranı da yüzde 2'şer.



SuperJob analistleri, Rusya'da kalmak isteyenler arasında kadınların ağırlıkta olduğuna dikkat çekti. Oran kadınlar arasında yüzde 54, erkekler arasında yüzde 48.



