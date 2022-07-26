Ruslar Türkiye'deki kira fiyatlarını konuşuyor! 35 bin...

Türkiye, Ukrayna operasyonu sonrası Rusya’yı terk edenlerin başlıca adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Kommsersant gazetesi, son dönemde Türkiye’ye yerleşen Rusya vatandaşlarının hayat şartlarını mercek altına aldı.



Rusya’dan Türkiye’ye hava yoluyla seyahat etmenin kolay olduğu ve ülkede vizesiz 90 gün kalınabildiği belirtilen haberde, turistlerin konut kiralayarak yıllık oturum izni alabildiklerine de dikkat çekildi.



Türkiye’de yaşamaya başlayan Anna adlı bir kişi, bazı illerde turistlerin evraklarla ilgili sıkıntı yaşadığını belirterek, “Antalya ve Alanya’da oturum izni almak isteyen Rusya vatandaşları reddedilmeye başlandı. Oralarda çok fazla Suriyeli var” dedi.



Konut fiyatlarının da kentlere göre farklılık gösterdiğine işaret edilen haberde, “Mersin’de iki odalı ev kirası ayda 12 bin ruble, İstanbul’da ise yaklaşık 35 bin ruble (10 bin 500 lira). Bu rakam Antalya’da 60 binin (18 bin lira) üzerinde” bilgisi verildi.



Dmitri adlı bir Rusya vatandaşı, Türkiye’de banka hizmetlerinde ciddi sorun yaşanmadığını aktararak, “Her şubede size tamamen farklı koşullar sunulabilir, 10 bin dolar zorunlu depozitoya kadar... Biz, hesapta az miktarda parayla kart alabildiğimiz için şanslıyız. Biz sadece MIR ödeme sistemi ile Rus banka kartıyla yerel ATM'lerden nakit çekiyoruz” dedi.



Türkiye’de işsizlik oranının yüzde 11 olduğu aktarılan haberde, yabancıların kolay iş bulamadığı ve yabancı ülke vatandşaları için maaşların ülke ortalamasının altında olduğu kaydedildi.



Enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkat çeken Rus gazetesi, ancak kur farkından dolayı Rusya vatandaşlarının Türkiye’de alım gücünü yüksek olduğu belirtildi.

Turkrus