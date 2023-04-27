Ruslar Türkiye'ye akın edecek! Putin'den Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti için uçuş sayısı açıklaması geldi

Putin, Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti artırmak için uçuş sayısını artıracak!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti artırmak için uçuş sayısını artıracaklarını açıkladı. Putin, her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceklerini belirtti.

Putin: "Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık"