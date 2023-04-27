Ruslar Türkiye'ye akın edecek! Putin'den Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti için uçuş sayısı açıklaması geldi
Rus turistler Türkiye'de tercih ediyor! Konuya ilişkin Rusya'dan yeni sürpriz haberler geliyor. Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Putin konuşmasında Akkuyu için "Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden birisi" derken öte yandan Son dönemde Rusya Tur Operatörler Birliği tarafından gündeme getirilen Türkiye'deki tatil fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Putin: “Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık” diye duyurdu. Rusların Türkiye'deki uçuş sayıları artacak.
Putin, Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti artırmak için uçuş sayısını artıracak!
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti artırmak için uçuş sayısını artıracaklarını açıkladı. Putin, her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceklerini belirtti.
Putin: "Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık"