Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi

Rusya tarafından üretilip satılan hava savunma sistemlerinin Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalması üzerine Moskova yönetimi yeni bir silah geliştirmeye karar verdi.

Rus devletine ait savunma kuruluşu KBM tarafından geliştirilen Gibka-S yeni bir ateşli mobil hava savunma sistemi olarak biliniyor.

Menzili kısa olan Gibka-S'in 2021 yılında kullanıma girmesi planlanıyor.

SİHA avcısı olarak tasarlandı

Gibka-S sistemi daha düşük menzilli ve sadece İHA ve SİHA'ları etkisiz hale getirmek için üretildi. Gibka-S sistemi aynı anda dört adet füzeyi ateşleyebilecek füze fırlatıcısı donanımı da var.