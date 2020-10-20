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Dünya Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi
Dünya

Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi

Suriye ve Libya'da Türk SİHA'ları tarafından avlanan Rus hava savunma sistemlerinin son olarak Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA'lar ile Karabağ operasyonunda attığı başarılı adımlar üzerine Ruslar Gibka-S adını verdikleri SİHA avcısı bir sistem geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 21:19:00 -
Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi

Rusya tarafından üretilip satılan hava savunma sistemlerinin Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalması üzerine Moskova yönetimi yeni bir silah geliştirmeye karar verdi.

Rus devletine ait savunma kuruluşu KBM tarafından geliştirilen Gibka-S yeni bir ateşli mobil hava savunma sistemi olarak biliniyor.

Menzili kısa olan Gibka-S'in 2021 yılında kullanıma girmesi planlanıyor.

SİHA avcısı olarak tasarlandı

Gibka-S sistemi daha düşük menzilli ve sadece İHA ve SİHA'ları etkisiz hale getirmek için üretildi. Gibka-S sistemi aynı anda dört adet füzeyi ateşleyebilecek füze fırlatıcısı donanımı da var.

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