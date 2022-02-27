Ruslar, tank heykeliyle savaştı
Başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus birlikleri, parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sandı. Heykele ateş açan Rusların görüntüleri, Ukrayna tarafından paylaşıldı.
Ülkenin büyük bir kesimine ulaşan Rus birlikleri, Bucha’da bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sandı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gerçek sandığı heykele ateş açma anlarını paylaştı.
Heykeli gerçek sandılar
Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, Kiev’in kuzeybatısında bulunan Bucha bölgesindeki parkta Rus zırhlısı, tank heykelini gerçek sanarak heykele ateş açtı.
"Ruslar heykellerle savaştı"
Bakanlık açıklamasında, “Bucha'daki Rus işgalciler bir heykelle çatışmaya girdi” denildi.