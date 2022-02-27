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Dünya Ruslar, tank heykeliyle savaştı
Dünya

Ruslar, tank heykeliyle savaştı

Başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus birlikleri, parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sandı. Heykele ateş açan Rusların görüntüleri, Ukrayna tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 21:40:00 -

Ülkenin büyük bir kesimine ulaşan Rus birlikleri, Bucha’da bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gerçek sandığı heykele ateş açma anlarını paylaştı.

Heykeli gerçek sandılar

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, Kiev’in kuzeybatısında bulunan Bucha bölgesindeki parkta Rus zırhlısı, tank heykelini gerçek sanarak heykele ateş açtı.

"Ruslar heykellerle savaştı"

Bakanlık açıklamasında, “Bucha'daki Rus işgalciler bir heykelle çatışmaya girdi” denildi.

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