Ruslar, Kızıldeniz’e Sudan’dan inecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan’da Rus donanma üssü kurulmasına yönelik kararı onayladı.



Buna göre, üssün inşası için gerekli arazi Sudan tarafından ücretsiz sağlanacak. Rusya, üssü desteklemek için Sudan’daki havaalanları ve limanlar aracılığıyla ihtiyaç duyduğu her türlü silah, cephane ve diğer teçhizatı getirme hakkına sahip olacak.



İnşa edilmesi planlanan üste 300 personel ve nükleer güçle çalışanlar dahil 4 gemi aynı anda bulunabilecek.



Bu üsle birlikte Rusya, Afrika kıtasındaki etkisini artıracak ve Kızıldeniz’de söz sahibi olacak.