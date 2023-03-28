Ruslar kira fiyatlarını uçurdu

Çalkantılı 2022 yılında on binlerce Rusya vatandaşının ülkeden ayrılması Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yakın çevredeki ülkelerde kiraların artmasına sebep oldu.



RBC'ya konuşan İstanbul merkezli emlak acentesi VARTUR yetkilileri 2022 ilkbahar aylarından itibaren şehirdeki kiracı sayısının üçte bir oranında arttığını söyledi. Kiracı sayısındaki ikinci keskin artış, Rusya'nın seferberlik ilan ettiği eylül ayından sonra yaşandı. VARTUR temsilcileri diğer gelişmelerin yanı sıra Rusların da gelişiyle birlikte şehirde ortalama kiranın yüzde 160,6 oranında arttığını belirtiyor.



Turk.Estate yetkilileri İstnbul'da kiraların 800 dolar, yani 61 bin 200 rubleden başladığı söyledi. Prestijli semtlerde fiyat 2 bin 500 dolara kadar çıkıyor. Kiralar Rusların büyük ilgi gösterdiği Antalya'da 700, Mersin'de ise 600 dolardan başlıyor.



RBC Rusların gelişiyle birlikte diğer çevre ülkelerde kiraların nasıl değiştiğine de baktı. Bu ülkelerden Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te tek odalı daire kirası 800 dolardan başlıyor. Batum'da ise kiralar bir miktar daha düşük. Başlangıç fiyatı 700 dolar.



Ermenistan'ın başkenti Erivan'da şehir merkezinde iki odalı bir dairenin kirası 700-800 dolar arasında. Özbekistan'da ise miktarlar daha yüksek. Taşkent'te tek odalı bir mekan tutmak için gözden çıkarılması gereken miktar 1100 dolar.



Kırgızistan'da fiyatlar daha mütevazı. Bişkek'te tek odalı bir daire tutmak için 450 dolar yeterli. Kazakistan'da da fiyatlar yine 450 dolardan başlıyor.