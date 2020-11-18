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Dünya Ruslar, Karabağ’a ağır silah yerleştirdi
Dünya

Ruslar, Karabağ’a ağır silah yerleştirdi

Rusya’nın Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoru çevresine füze bataryaları konuşlandırdığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:08:00 -
Ruslar, Karabağ’a ağır silah yerleştirdi

10 Kasım tarihinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşı sonlandırmak üzere varılan anlaşmanın ardından bölgeye Rus askerleri konuşlanmaya başlamıştı.

Bölgede Rusya’nın askeri hareketlerini gözlemleyen İngiliz muhabirler, Laçin koridorunda iki adet çok namlulu roket bataryası konuşlandırdığını bildirdi.

Varılan anlaşmada çok namlulu roketatar sistemleri gibi ağır silahların bölgede konuşlandırılmasına dair bir ifade yer almıyordu. Rusların bu adımı, Moskova’nın bölgeye gitmemek üzere yerleşeceği yorumlarına neden oldu. Rusya, Karabağ’da 18 gözlem noktası oluşturup, 2 bin asker bulunduracaktı.

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