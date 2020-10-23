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Dünya Ruslar, Ermenilere 13 adet MİG-29 verdi
Dünya

Ruslar, Ermenilere 13 adet MİG-29 verdi

Karabağ’daki gerilim devam ederken Rusya’dan Ermenistan’a destek sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:59:00 -
Ruslar, Ermenilere 13 adet MİG-29 verdi

Karabağ’daki sıcak anları paylaşan Rus Avia.Pro’ya göre, Ermenistan’daki Erebuni hava üssünde çekilen uydu görüntüsünü paylaşıp “Rusya uydu görüntülerinde görüldüğü gibi en az 13 MİG-29 uçaklarını Ermenistan topraklarına transfer etti” dedi. Moskova yönetiminin Erivan’a ayrıca çok sayıda helikopter gönderdiği de belirtildi.

Sözde tarafsız olduğunu belirten Moskova, çatışmaların başladığı günden beri Ermenistan’a silah gönderiyor.

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