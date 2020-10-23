Ruslar, Ermenilere 13 adet MİG-29 verdi
Karabağ’daki gerilim devam ederken Rusya’dan Ermenistan’a destek sürüyor.
Karabağ’daki sıcak anları paylaşan Rus Avia.Pro’ya göre, Ermenistan’daki Erebuni hava üssünde çekilen uydu görüntüsünü paylaşıp “Rusya uydu görüntülerinde görüldüğü gibi en az 13 MİG-29 uçaklarını Ermenistan topraklarına transfer etti” dedi. Moskova yönetiminin Erivan’a ayrıca çok sayıda helikopter gönderdiği de belirtildi.
Sözde tarafsız olduğunu belirten Moskova, çatışmaların başladığı günden beri Ermenistan’a silah gönderiyor.