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Siyaset Ruslar Erdoğan'a övgüler dizdi! İP Genel Başkanı Akşener bu haberden utanacak mı?
Siyaset

Ruslar Erdoğan'a övgüler dizdi! İP Genel Başkanı Akşener bu haberden utanacak mı?

Rusya'nın günlük siyasi gazetelerinden Kommersant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Erdoğan, Filistinlilerin en ateşli savunucusu olduğunu ortaya koydu' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 17:54:00 -
Ruslar Erdoğan'a övgüler dizdi! İP Genel Başkanı Akşener bu haberden utanacak mı?

 Yeniakit.com.tr 

Rusya'nın günlük siyasi gazetelerinden Kommersant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizdi. Gazete, ABD ve Avrupa ülkelerine Mescid-i Aksa ve Gazze konusunda sert mesajlar gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistinlilerin en ateşli savunucusu olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

'Erdoğan herkesin önüne geçti'

Rus muhabirler Marianna Belenkaya ve Kirill Krivoşeyev imzalı haberde, 'Erdoğan, Papa'dan daha aziz oldu' başlığı kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için verilen mücadelede en önde olduğunu söyleyen Kommerstant, Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıların yeniden alevlendiği tarihten bu yana Erdoğan'ın birçok kez Filistinlilere destek açıklaması yaptığını ve bölgeye barış gücü göndermeyi önerdiğini hatırlattı. Haberde, "İsrail'i Arap ülkeleri de eleştirdi ancak ABD ve Avrupa'yı iğnelemeyi unutmayan Erdoğan herkesin önüne geçti. Ankara, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hafta sonu yaptığı dışişleri bakanları düzeyindeki acil toplantısına öncülük etti. Ayrıca Erdoğan, Para Francis'le konuşarak İsrail saldırılarının sadece Filistinlileri değil, tüm Müslümanları, Hristiyanları ve tüm insanlığı hedef aldığını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Akşener utanacak mı?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, akıllara zarar ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." demişti. İP'li Akşener'in Rusların değerlendirmesinden utanıp utanmayacağı merak konusu oldu.

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