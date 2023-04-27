Ruslar duyurdu: Türkiye fiyatlarda indirime gitti

Son zamanlarda fiyat artışları nedeni ile Rus pazarının gündeminde olan Türkiye’deki otellerin Rus turistlerin Mayıs tatilleri için ayın ilk 20 günündeki fiyatlarda indirime gittiği belirtildi.

'Türk otelleri fiyat indirmezse Rus turistleri kaybedebilir'

Tourdom’un SlatetRu'dan aktardığı habere göre, Türk otellerinin Mayıs ayındaki konaklama fiyatlarının Şubat ve Mart ayları ile kıyaslandığında önemli ölçüde düştü. Faka oteller tarafından yapılan fiyat indirimleri yalnızca 2 haftalık bir süreci kapsayacak. Fiyatlardaki bu düşüşün yalnızca otellerin yapmış olduğu indirimden kaynaklanmadığı, aynı zamanda paketin bir parçası olan uçak bileti maliyetlerindeki ayarlamaların da önemli ölçüde etkili olduğu seyahat uzmanları tarafından belirtildi.

Sletat.ru'nun Uluslararası Projeler Başkanı Lyubov Voronina konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Mayıs ayının 20’sinden itibaren yüzde 20-30 oranında daha yüksek olacağını görüyoruz” dedi.