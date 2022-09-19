Ruslar duyurdu: Türkiye Almanya'yı geride bırakabilir

Putin ile Erdoğan’ın Şangay İşbirliği Örgütü zirvesindeki görüşmesinin ardından Business FM’e değerlendirmede bulunan uzman, “Aslında, Türkiye Rusya pazarı için son derece önemli hale geliyor. Bugün Avrupa ile yaşadıklarımız göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye bu yıl sonu itibarıyla, Almanya’yı geride bırakarak Rus gazının 1 numaralı alıcısı haline gelebilir” dedi.



Türkiye’nin, doğal gaz alımının yanı sıra, transit sayesinde ek kazanç sağlamakla da ilgilendiğine işaret eden uzman, “Gaz ortaklığı hem bizim hem de Türklerin çıkarına ve aslında çok fazla alternatif yok” diye konuştu.



Hindistan ve Çin’in Rus doğal gazını indirimli olarak aldıklarını ve sınırlı altyapı imkanları nedeniyle bu ülkelere doğal gaz tedarikinin kısıtlı olduğunu belirten Simonov, diğer yandan Washington ve müttefiklerinin Hindistan’ın Moskova’ya karşı yaptırım baskısı uygulaması için çabaladıklarına dikkati çekti.



Rusya’nın, Hindistan’ın G7’nin tavan fiyatı uygulaması önerisini kabul etmemesi için bu ülkeye petrol fiyatına ek indirim teklif ettiği yazılmıştı.