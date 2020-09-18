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Dünya Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor

Rusya'da yayın yapan 'Free News' isimli haber sitesi Türkiye'nin Turan Ordusu'nu kurma fikrini adım adım gerçekleştirdiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:41:00 -
Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor

Uzun süredir gündemden düşmeyen ve yakın zamanda kurulması beklenen Turan Ordusu, Rus basınında gündem oldu.

‘Free News’ isimli Rus haber sitesi, ‘Türkiye’nin Büyük Turan fikri sonunda gerçekleşiyor’ başlıklı bir haber yayımladı. Analiz haberde, ‘Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu içinde ‘Büyük bir Turan’ oluşturma fikrini sessizce ve yavaşça hayata geçiriyor’ denildi.

Yapılan haberde, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ı teröristlerden temizlediğini ve buraları ele geçirdiği belirtildi.

Yayınlanan haberdeki analizler söyle:

Azerbaycan ile Türkiye arasında yapılan tatbiaktlar, ortak eğitimler ile iki ülkenin çoktan birleşti.

Analistlere göre Erdoğan ve Aliyev sonbahara doğru Ermenistan’dan intikam almaya hazırlanıyor. Türk dronları Bakü’ye konuşlandırıldı.

Azerbaycan’ın yanı sıra Türki devletler ile yakın ilişkilerin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Rus siyasetçi duyurmuştu

Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski de Türkiye’nin Türki devletlerle birlikte Turan Virliği’ni kurmayı hedeflediğini söylemişti.

Ekim ayı işaret edildi

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Turan Ordusu'nun Ekim ayında ilan edileceğini öne sürmüştü.

Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor
Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor

Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor

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