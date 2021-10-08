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Ekonomi Ruslar da İstanbul’u tercih ediyor
Ekonomi

Ruslar da İstanbul’u tercih ediyor

Rusya’dan İstanbul’a ilk 9 ayda 381 bin 346 turist geldiğine işaret edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 15:34:00 -
Ruslar da İstanbul’u tercih ediyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden yapılan açıklamada İstanbul’un, sonbahar turizm sezonunda kapalı olan Avrupa’nın yerini dolduracağı bildirildi. Açıklamada ayrıca seyahat miktarının 2018’in ilk 9 ayına yakın seviyede olduğuna dikkat çekilerek “2021’in ilk 8 ayında 2020’nin aynı dönemine göre Rusya’dan İstanbul’a gelen sayısı yüzde 78.2 arttı” denildi. Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus tatilciler için Türkiye’nin 2021’de en popüler tatil noktası olduğunu dile getirmişti.

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