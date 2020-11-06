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Dünya Ruslar da Ermenilerin safında çatışıyor
Dünya

Ruslar da Ermenilerin safında çatışıyor

Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki ilerleyişi sürerken çatışmalara Rusya da fiilen dahil olmuş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:03:00 -
Ruslar da Ermenilerin safında çatışıyor

Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yabancı paralı askerlerin yanı sıra PKK ve Asala gibi terör örgütü üyeleri ile Avrupa’daki bazı aşırı sağ örgütlerin militanlarını saflarına katan Ermenistan, Kırım’ın işgalinde rol alan Rus silahlı milisleri de kullanmaya başladı.

Ermeni asıllı Rus vatandaşı Armen Martoyan liderliğindeki milisler hem sivil Azerbaycanlılara hem de bölgede operasyon yürüten Azerbaycan askerlerine karşı düzenlenen saldırılarda paralı asker olarak yer alıyor. Azerbaycan Başsavcılığı, Martoyan ve çetesiyle ilgili “saldırgan savaş yürütme”, “suç örgütü kurarak kasıtlı şekilde adam öldürme” ve “Azerbaycan sınırını yasa dışı geçme” suçlarıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında adli yardım için Rusya Federasyonu’nun ilgili devlet kurumlarına başvuruda bulunacak.

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