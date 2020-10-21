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Dünya Ruslar cephe hattındaki gelişmeyi paylaştı: Ermeniler yine geldi
Dünya

Ruslar cephe hattındaki gelişmeyi paylaştı: Ermeniler yine geldi

27 Eylül'den bu yana Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ediyor. Bölgede büyük kayıp veren Ermenistan ise çareyi Rusya'da arıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Anna Naghdalyan, Rusya'ya yeni bir ziyaret düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:57:00 -
Ruslar cephe hattındaki gelişmeyi paylaştı: Ermeniler yine geldi

Dağlık Karabağ savaşı yirmi beşinci gününe girerken, Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha edildi. Rus TASS ajansı ise hezimete uğrayan Ermenistan tarafındaki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Üçüncü kez ziyaret

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Karabağ savaşı başladığından beri üçüncü kez Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Anna Naghdalyan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın "kısa bir ziyaret" için Rusya'ya geldiğini söyledi.

Öte yandan Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Rus TASS haber ajansına verdikleri ve Salı günü basına yansıyan mülakatlarında, Dağlık Karabağ'da barış müzakerelerine başlamak için hazır olduklarını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Minsk Grubu tarafından belirlenen temel prensipleri kabul etmesi halinde çatışmayı durdurmaya hazır olduğunu söyledi.

 

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