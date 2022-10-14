Ruslar bile şaştı kaldı! Türkiye tonlarca sipariş verdi

Batı’nın yeni yaptırımları sonrası Rusya-Türkiye ticaret hacmindeki artış sürüyor. Rusya’nın Türkiye’ye yassı çelik ürünleri ihracatında ağustos ayında yüzde 93 artış oldu.



BKS Mir İnvestitsii şirketinin verilerine göre, Rusya’dan Türkiye’ye, inşaat ve makine imalatında kullanılan haddelenmiş çelik ihracatı 176 bin tona yükseldi.



Alfa-Bank analisti Boris Krasnojenov, Rusya’nın ağustos ayı boyunca 358 bin 500 ton sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünü ihraç ettiğini aktardı.



Bu ürünün Rusya’dan Türkiye’ye ihracat hacmi Ocak-Ağustos 2022 döneminde 735 bin 970 tonu buldu.



Rusya’dan yassı çelik ürün ithal eden işletmelerin başında boru üreticileri geliyor.



Rusya’nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Avrupa pazarlarına erişimlerini kaybeden Rus üreticiler için Türkiye "gözde pazar" durumuna geldi.

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