Ruslar Alanya'da diplomatik krize neden oldu! Ukrayna'dan Türkiye açıklaması
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Rusların Alanya'daki 1-9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Ukrayna Büyükelçisi, Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından organize edilen Alanya'daki kutlamalarla ilgili olarak konuştu. Büyükelçi Sybiha, "Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da Ukraynalı turist artık istenmiyor mu?" dedi.
Alanya’da Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından organize edilen 1-9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamasında çalınan Sovyet savaş şarkısı "Katyusha" diplomatik krize yol açtı.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisinden açıklama
Rusların zafer şarkısının çalındığı üstü açık araçla tur atma görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, şunları söyledi:
Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da Ukraynalı turist artık istenmiyor mu?