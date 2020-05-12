  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ruslar Alanya'da diplomatik krize neden oldu! Ukrayna'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Rusların Alanya'daki 1-9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:02:00 -
Ruslar Alanya'da diplomatik krize neden oldu! Ukrayna'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna Büyükelçisi, Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından organize edilen Alanya'daki kutlamalarla ilgili olarak konuştu. Büyükelçi Sybiha, "Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da Ukraynalı turist artık istenmiyor mu?" dedi.

Alanya’da Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından organize edilen 1-9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamasında çalınan Sovyet savaş şarkısı "Katyusha" diplomatik krize yol açtı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisinden açıklama

Rusların zafer şarkısının çalındığı üstü açık araçla tur atma görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, şunları söyledi:

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da Ukraynalı turist artık istenmiyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı