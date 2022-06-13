Ruslar akın ediyor! Türkiye, BAE'yi bile geride bıraktı

Bir Rus turistin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, Batı’nın yaptırımlarla hava sahasını kapatması sonucu Rusya için neredeyse dünyaya açılan “tek pencere” haline gelen Türkiye’ye olan yoğun talebi çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Moskova’nın Vnukovo havaalanındaki “kalkış tablosu”nda, 10 dakika arayla bile Antalya’ya yeni bir uçağın kalktığı görülüyor.



Özellikle THY’nin rekor sayıda ek sefer koyması ve charter yolcularını da Moskova’dan Türkiye sahillerine taşımasıyla, havaalanındaki uçuşların ezici çoğunluğunun istikameti Türkiye. Hatta iç hat seferinden daha sık, Türkiye’ye uçuş var.



10 Haziran gecesi çektiği fotoğrafı paylaşan Svetlana Filonova, "Ruslar uçuyor… Neredeyse hepsi Türkiye'ye! BDT'ye ve Dubai’ye de birkaç uçuş var ama çoğunun adresi Türkiye” diye yazıyor.

Turkrus