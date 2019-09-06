Beyaz ekmek yerine vitamin, mineral ve protein açısından zengin olan ruşeymli ekmek son zamanlarda oldukça sık tüketilmeye başlandı. Ruşeymli ekmeğin toplumda tanınmasıyla birlikte, ruşeymin ne olduğu merak konusu oldu. Peki, Ruşeym nedir? Ruşeymli ekmek neye iyi gelir? Ruşeym'in faydaları neler? İşte detaylar...

Ruşeym nedir?

Ruşeym, buğdayın özü anlamına gelmektedir ve embriyo olarak da adlandırılmaktadır. Buğday ruşeymi tüm tanenin yaklaşık olarak % 3’ünü oluşturur. Ruşeym, tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısmıdır, dolayısıyla buğdayın hayat kaynağıdır. Buğdayın işlenerek una dönüştürülmesi aşamasında, özel ayrıştırma işlemi uygulanır ve bunun sonucunda 1 ton buğdaydan sadece 1 kilo ruşeym elde edilir.

Ruşeymin yapısında 18 aminoasit, 10’dan fazla vitamin, 8 mineral, 913 protein bileşeni, omega 3, 6, 9 yağ asitleri bulunur. Ruşeym kalp damar sağlığını korur, kilo kontrolüne yardımcı olur, kolesterolü düşürür. Ruşeymde A, B1, B2, B5, B6, C, D, E vitaminleri ile fosfor, kalsiyum, sodyum, çinko, magnezyum, demir, potasyum ve manganez gibi mineraller bulunur.