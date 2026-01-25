Ruşen Çakır isimli provokatörden Devletin bekasına yönelik açık saldırı! Devlet terör sevicilere daha ne kadar göz yumulacak?

Terör örgütü SDG’ye "mağdur" edebiyatı!

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden açıklamalarıyla bilinen Ruşen Çakır, Suriye’deki gelişmeleri yorumlarken adeta terör örgütünün sözcülüğüne soyundu. "Kürtlerde büyük bir moral bozukluğu ve haklı bir öfke var" diyerek bölgedeki kaosu Ankara’ya fatura etmeye kalkan Çakır, ABD’nin bölgedeki terör unsurlarını yalnız bırakmasını bile Türkiye’nin baskısına bağladı. Çakır’ın, "Ankara bu kadar bastırmasaydı ABD, Kürtleri (terör örgütünü) yarı yolda bırakmazdı" şeklindeki ifadeleri, kimlerin değirmenine su taşıdığını bir kez daha kanıtladı.

Devletin bekasına yönelik açık saldırı

PKK’nın Suriye kolu olan SDG’yi "mağdur" gibi göstermeye çalışan Çakır, Ahmed Şara’nın (Ebu Muhammed El Cevlani) terör örgütüne karşı dik duruşunu da Türkiye’nin desteğine bağlayarak rahatsızlığını dile getirdi. "Ankara’nın desteği olmasaydı SDG’ye karşı bu kadar sert olunmazdı" diyen provokatörün, Türkiye’nin milli güvenliğini koruma hamlelerini "suç" gibi göstermeye çalışması kamuoyunda büyük tepki topladı.

Bu provokasyona devlet daha ne kadar göz yumulacak?

Sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhtarı algı operasyonlarına devam eden Ruşen Çakır’ın, terör örgütlerini aklama çabası "gazetecilik" değil, açık bir "milli güvenlik sorunu" olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, devletin bekasına ve ordunun operasyonlarına dil uzatan bu şahsın provokasyonlarına karşı yetkililerin ne zaman harekete geçeceğini merak ediyor.